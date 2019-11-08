Гаага, Нидерланды, , 18:24 — REGNUM Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен. Соответствующее решение было вынесено на заседании Международного суда в Гааге сегодня, 8 ноября.

Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.

Это касается обеих частей иска: как по конвенции о борьбе с финансированием терроризма, так и по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск был подан Украиной в 2017 году. При этом официальная Москва сразу заявила, что не признает юрисдикции Международного суда ООН, но не заявила четкую позицию о своем участии или неучастии в процессе.

Вместе с тем, в министерстве иностранных дел России заявили, что Украина не выполнила в полной мере все обязательные процессуальные условия прежде, чем обращаться в Международный суд ООН.