Киев, , 18:24 — REGNUM Фракция «Голос» в Верховной раде Украины уверена, что Украина должна отказаться от Минских соглашений. Соответствующее заявление было опубликовано 8 ноября на официальной странице партии в социальной сети Facebook.

В «Голосе» считают, что в данный момент Украина не может «вернуть» Донбасс на своих условиях, поэтому вооружённый конфликт должен быть заморожен до тех пор, пока Украина не займёт более выгодную позицию.

«Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции — тогда, когда для этого появятся реальные возможности».

В то же время, выполнение Украиной Минских соглашений способствует снятию санкций с России, что по мнению депутатов Верховной рады является недопустимым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Голос» назвал замораживание конфликта в Донбассе «страшным и стыдным» решением, которое время от времени обсуждается украинскими политиками.

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