Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Глава Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников исключен из президиума регионального политсовета «Единой России», передает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, своего места там лишился и глава Выборгского района Петербурга Валерий Гарнец.

На XXXIV партийной конференции секретарь петербургского отделения «ЕР» Вячеслав Макаров назвал Выборгский район в числе тех, где перед прошедшими в сентябре муниципальными выборами произошел «раскол» между исполнительной властью и «Единой Россией», в связи с чем партия показала не лучший результат.

Вместо Лопатникова и Гарнеца места в президиуме заняли близкий Макарову Никита Титенко, который возглавляет МО «Аптекарский остров» и является членом политсовета Петроградского районного отделения партии, и аудитор КСП Юрий Шутов.

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