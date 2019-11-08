Омск, , 18:12 — REGNUM С 5 по 8 ноября в Омске прошел Форум молодежных лидеров России и Казахстана, приуроченный встрече президента РФ Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева. На форуме «Волонтеры Победы» презентовали основные направления деятельности Международной команды волонтеров 75-летия Победы в Республике Казахстан.

Участникам и гостям рассказали не только о достигнутых результатах, но и планах на Год памяти и славы. Так, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил: «В честь празднования 75-летия Победы мы с коллегами из Казахстана проведем большое количество тематических мероприятий. Среди них стоит отметить проект «Международная команда волонтеров 75-летия Победы», в рамках которой волонтеры из Казахстана создадут команды для сопровождения ключевых мероприятий 75-летия Победы, и лучшие из волонтеров наших стран войдут в состав команд, обеспечивающих волонтерское сопровождение парадов Победы в Москве и Нур-Султане».

Работа Международной команды волонтеров 75-летия Победы началась еще в мае 2019 года. За это время они успели оказать помощь ветеранам, стать участниками крупных международных мероприятий и акций движения, провести исторические квесты и рассказать о деятельности «Волонтеров Победы» у себя в стране.

Для развития совместной работы двух стран в сфере добровольчества на форуме молодежных лидеров был подписан меморандум о сотрудничестве между ВОД «Волонтеры Победы» и общественным объединением Atamnyn amanaty. Одной из основных совместных задач станет помощь в организации посещения казахстанских семей мест захоронения их предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Часто могилы, павших в Великой Отечественной войне, находятся на территории других государств. И не всегда у родственников есть возможность приезжать и ухаживать за захоронением. Как раз в этом и могут помочь волонтеры. В нашем Движении уже есть опыт, когда добровольцы из других стран помогали нашим активистам ухаживать за могилами, которые находятся за рубежом. Мы предлагаем аналогичную помощь семьям Казахстана, чьи родственники захоронены на территории Российской Федерации», — отметила Ольга Амельченкова, руководитель «Волонтеров Победы», член центрального штаба ОНФ.