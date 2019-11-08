Москва, 8 ноября 2019, 18:05 — REGNUM США не хотят прекращения военного конфликта на Украине, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В свою очередь, политолог Дмитрий Юрьев сказал, что на Украине государство заменено Гуляйполем, в котором каждый батька-атаман может заявить всё, что угодно.
Напомним, как сообщалось ранее, по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, разведение сил в Донбассе у Петровского начнется в полдень 8 ноября при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций. Кроме того, он сказал, что надеется на то, что при следующем разведении сил «освободят Донецк» и процесс завершится на границе Украины и Российской Федерации.