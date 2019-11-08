Москва, , 18:05 — REGNUM США не хотят прекращения военного конфликта на Украине, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Аваков с ухмылкой говорит о том, что война будет продолжаться. Важно отметить, что Аваков приехал не из Киева, а из США, где он получил очень серьёзные гарантии. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, кто чего хочет в этой ситуации. Америка прекращения военного конфликта на Украине не хочет. Аваков богатеет на этой войне, но вынужден маневрировать перед населением, которое прямо говорит, что хочет мира», — сказал Мухин.

В свою очередь, политолог Дмитрий Юрьев сказал, что на Украине государство заменено Гуляйполем, в котором каждый батька-атаман может заявить всё, что угодно.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, разведение сил в Донбассе у Петровского начнется в полдень 8 ноября при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций. Кроме того, он сказал, что надеется на то, что при следующем разведении сил «освободят Донецк» и процесс завершится на границе Украины и Российской Федерации.