Киев, , 18:03 — REGNUM Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подтвердил факты встреч с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, о которых узнали журналисты, сообщило 8 ноября «Радио свобода».

По словам Коломойского, он приезжал к Авакову, как к «старому другу», чтобы поговорить «о жизни».

Бизнесмен отрицает тот факт, что благодаря его влиянию Аваков сохранил пост при формировании нового правительства Украины.

«Зачем мне кого-то вообще назначать? Законопослушные граждане. Как мы можем влиять? Для чего оно нам нужно? Чтобы потом скандалы? Мы очень осторожны», — рассказал Коломойский.

Напомним, ранее журналисты зафиксировали минимум два визита Коломойского к Авакову, один из которых состоялся в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Абзалов заявил, что чем больше хаоса на Украине, тем больше реальной власти сосредотачивается в руках Авакова.

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