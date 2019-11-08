Кишинёв, , 18:01 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 8 ноября приехал в Кишинев. Об этом сообщил советник главы Молдавии по международным вопросам Эрнест Варданян.

Ранее глава правительства Молдавии Майя Санду в июле этого года говорила о том, что хотела бы получить помощь бывшего президента Грузии в процессе проведения реформ системы юстиции в стране.

Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.

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