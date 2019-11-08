Москва, 8 ноября 2019, 17:59 — REGNUM «Единая Россия» запустила в восьми пилотных регионах сервис «Нацпроекты глазами людей». Жители Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областей и Чеченской Республики смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения. «Единая Россия» будет добиваться решения каждой без исключения проблемы по объектам. На основе проблемных тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, «Единая Россия» будет систематически составлять доклад на имя председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, который посетил один из таких объектов — детский сад в Октябрьском районе Новосибирска.
Он подчеркнул, что людям не всегда удается найти нужную информацию по объекту нацпроекта, а также контакты для того, чтобы сообщить о проблемах по нему. «Только 7% населения знает что-то о нацпроектах. Например, в Новосибирской области их более 380. Это поликлиники, школы, детские сады, автомобильные дороги, спортивные комплексы, дома культуры и многие другие», — рассказал секретарь генсовета партии.
По его словам, информация о национальных проектах, об объектах, строящихся в рамках их реализации, представлена в сервисе партии в простой и понятной форме. «Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества. Секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от «Единой России», закрепленные за объектами, будут нести персональную ответственность за качество работы с обращениями граждан», — отметил секретарь генерального совета партии.