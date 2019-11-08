Москва, , 17:59 — REGNUM «Единая Россия» запустила в восьми пилотных регионах сервис «Нацпроекты глазами людей». Жители Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областей и Чеченской Республики смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения. «Единая Россия» будет добиваться решения каждой без исключения проблемы по объектам. На основе проблемных тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, «Единая Россия» будет систематически составлять доклад на имя председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, который посетил один из таких объектов — детский сад в Октябрьском районе Новосибирска.

«На партийной конференции в июле мы заявили, что будем помогать правительству РФ в реализации нацпроектов: следить за ходом работ, встречаться с жителями на объектах и способствовать решению каждой без исключения проблемы. У нас нет задачи просто отчитать или наказать подрядчиков за плохо или несвоевременно сделанную работу, важно выстроить конструктивное взаимодействие. Эффективный способ наладить эту коммуникацию — партийный сервис «Нацпроекты глазами людей». Он разработан по поручению председателя партии, главы правительства Дмитрия Медведева. Сегодня мы запускаем сервис в восьми пилотных регионах, а по всей стране в него загружено уже более 20 тысяч объектов», — сказал Турчак.

Он подчеркнул, что людям не всегда удается найти нужную информацию по объекту нацпроекта, а также контакты для того, чтобы сообщить о проблемах по нему. «Только 7% населения знает что-то о нацпроектах. Например, в Новосибирской области их более 380. Это поликлиники, школы, детские сады, автомобильные дороги, спортивные комплексы, дома культуры и многие другие», — рассказал секретарь генсовета партии.

По его словам, информация о национальных проектах, об объектах, строящихся в рамках их реализации, представлена в сервисе партии в простой и понятной форме. «Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества. Секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от «Единой России», закрепленные за объектами, будут нести персональную ответственность за качество работы с обращениями граждан», — отметил секретарь генерального совета партии.

«Вся информация о работе в рамках данного сервиса, о количестве и характере обращений, а также о проблемных объектах будет докладываться Председателю «Единой России», председателю правительства Дмитрию Медведеву», — заключил Турчак.