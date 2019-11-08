Сухум, , 17:53 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы. Эта группа должна осуществлять контроль за перемещением товаров через государственную границу. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба кабинета министров Абхазии.

Руководителем рабочей группы назначен министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия. Группа будет осуществлять в рамках таможенных режимов соблюдение законодательства республики при осуществлении транзита, реэкспорта, временного ввоза, переработки на таможенной территории.