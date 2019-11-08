Лондон, , 18:01 — REGNUM Несправедливыми назвала обвинения пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес телекомпания Би-би-си.

Отмечается, что слова Кадырова были переведены этим СМИ правильно.

Напомним, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов 8 ноября заявил, что Би-би-си неверно перевела на русский слова Кадырова, которые он произнёс на чеченском языке в правительстве региона. В интерпретации Би-би-си слова Кадырова выглядят так:

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

Каримов так прокомментировал этот перевод:

«Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским».

Каримов «Слова о том, что в республике наведём порядок, остановим тех, кто раздувает вражду, сеет ложь, восприняты этими «доброжелателями» так, как им это хотелось бы».

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