Лондон, 8 ноября 2019, 18:01 — REGNUM Несправедливыми назвала обвинения пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес телекомпания Би-би-си.
Отмечается, что слова Кадырова были переведены этим СМИ правильно.
Напомним, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов 8 ноября заявил, что Би-би-си неверно перевела на русский слова Кадырова, которые он произнёс на чеченском языке в правительстве региона. В интерпретации Би-би-си слова Кадырова выглядят так:
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».
Каримов так прокомментировал этот перевод:
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