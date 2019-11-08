Москва, , 17:37 — REGNUM В ближайшее время разведения войск на Юго-Востоке Украины не будет, так как этого по разным причинам не хочет никто, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Что Зеленский может сказать в Нормандском формате, если он не может решить элементарные вопросы? — сказал Морозов. — Мне кажется, что на сегодняшний день термин «разведение войск», это с обеих сторон некая имитация. Особенно с украинской стороны».

По мнению Морозова, Киев не хочет разведения войск, так как не считает, что ему это нужно, а Донбасс не желает становиться заложником процесса, перспективы которого никому непонятны. Кроме того, сенатор отметил, что с обеих сторон уровень подозрения друг к другу таков, что Киев и Донбасс не верят друг другу, и в ближайшее время разведения войск не будет, потому что никто этого не хочет по разным причинам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС ДНР, в результате обстрелов Петровского района в Донбассе со стороны Вооружённых сил Украины были повреждены два дома и газопровод. Ранее в ВСУ заявили, что Киев готов приступить к процессу разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района