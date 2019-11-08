Москва, , 17:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский желает непременной встречи в Нормандском формате для того, чтобы перед телекамерами появиться вместе с президентом России Владимиром Путиным, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Для него это принципиальный вопрос, так как Россия ещё пока официально не признала Владимира Зеленского президентом Украины, — пояснил Мухин. — Для него это вопрос жизни и смерти. Именно для этого была развернута ситуация с так называемым разведением. Как политик-популист Зеленский должен сделать малое, чтобы потом его не просили о большом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик назвал новую дату начала развода сил конфликтующих сторон в Петровском. По его словам, разведение сил и средств начнётся в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск).

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