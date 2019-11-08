Тбилиси, 8 ноября 2019, 17:10 — REGNUM Американские конгрессмены в ходе своего визита в Грузию побывали в приграничном с Южной Осетией селе Одзизи, передает 8 ноября Первый канал Грузинского телевидения.
Представители Службы государственной безопасности ознакомили конгрессменов с ситуацией на месте. Представители США имели возможность из Одзиси наблюдать за российской военной базой на «оккупированной территории» (т.е. на территории признанной Россией независимой республики Южная Осетия).
Сопредседателя группы поддержки Грузии в Конгрессе Адам Кинзингер выразил поддержку «страдающей» от «российской агрессии» Грузии.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 ноября премьер-министр ГрузииГеоргий Гахарияпровел встречу с сопредседателем группы поддержки Грузии, конгрессменом Адамом Кинзингером и конгрессменом от Западной ВирджинииАлексом Муном. В ходе встречи представители США выразили приветствие и поддержку значительному прогрессу, достигнутому Грузией за последнее время, передает Первый канал Грузинского телевидения.
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