Тбилиси, , 17:10 — REGNUM Американские конгрессмены в ходе своего визита в Грузию побывали в приграничном с Южной Осетией селе Одзизи, передает 8 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Представители Службы государственной безопасности ознакомили конгрессменов с ситуацией на месте. Представители США имели возможность из Одзиси наблюдать за российской военной базой на «оккупированной территории» (т.е. на территории признанной Россией независимой республики Южная Осетия).

Сопредседателя группы поддержки Грузии в Конгрессе Адам Кинзингер выразил поддержку «страдающей» от «российской агрессии» Грузии.

«Мы никогда не признаем действия России, и эту территорию, как российскую собственность — это территория Грузии. Мы никогда не признаем незаконную оккупацию. У нас также есть информация о незаконном процессе «бордеризации» и бесчеловечном обращении с гражданами Грузии. Это происходит не только здесь, но и в Украине. Также незаконно то, что гражданам Грузии не дают права передвигаться по территории Грузии. Мы хотим прояснить, что Грузия является партнером США, и мы должны срочно принять Грузию в НАТО. Мы поддерживаем вас. Это братство и дружба», — заявил конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 ноября премьер-министр ГрузииГеоргий Гахарияпровел встречу с сопредседателем группы поддержки Грузии, конгрессменом Адамом Кинзингером и конгрессменом от Западной ВирджинииАлексом Муном. В ходе встречи представители США выразили приветствие и поддержку значительному прогрессу, достигнутому Грузией за последнее время, передает Первый канал Грузинского телевидения.

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