Тбилиси, , 17:00 — REGNUM 8 ноября премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел встречу с сопредседателем группы поддержки Грузии, конгрессменом Адамом Кинзингером и конгрессменом от Западной Вирджинии Алексом Муном. В ходе встречи представители США выразили приветствие и поддержку значительному прогрессу, достигнутому Грузией за последнее время, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Гахария поблагодарил Кинзингера за лидерство в процессе принятия акта поддержки Грузии, отметив, что двухпартийная поддержка подтверждает самый высокий уровень американо-грузинских отношений.

На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся ситуации на «оккупированных территориях» Грузии, осуществляемые в стране реформы и перспективы интеграции в НАТО и ЕС.

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