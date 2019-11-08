Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Госдеп США может ликвидировать должность специального представителя по Украине, сообщило 7 ноября американское издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

Полномочия специального представителя могут быть распределены между чиновниками госдепа, в обязанности которых входят отношения с Украиной.

«Уход специального представителя, неполный рабочий день которого не оплачивался, является одним из первых ощутимых признаков того, что последствия расследования импичмента оказали длительное влияние на политику США в отношении Украины…», — сказано в материале издания.

Источники Foreign Policy утверждают, что на должность спецпредставителя просто нет желающих.

«Никто в здравом уме не захочет эту работу. Это чёткая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А ещё у тебя руководство в госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах», — рассказал изданию один из отставных чиновников США.

Напомним, ранее указанную должность занимал Курт Волкер. Он выступил в Конгрессе США во время слушаний по поводу импичмента президенту США Дональду Трампу. Он уволился на следующий день после публикации данных о том, что Белый дом якобы скрывает содержание разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что для импичмента Трампу нет никаких оснований, особенно после публикации стенограммы переговоров с Зеленским.

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