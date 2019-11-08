Вашингтон, 8 ноября 2019, 17:27 — REGNUM Госдеп США может ликвидировать должность специального представителя по Украине, сообщило 7 ноября американское издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники в ведомстве.
Полномочия специального представителя могут быть распределены между чиновниками госдепа, в обязанности которых входят отношения с Украиной.
Источники Foreign Policy утверждают, что на должность спецпредставителя просто нет желающих.
Напомним, ранее указанную должность занимал Курт Волкер. Он выступил в Конгрессе США во время слушаний по поводу импичмента президенту США Дональду Трампу. Он уволился на следующий день после публикации данных о том, что Белый дом якобы скрывает содержание разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что для импичмента Трампу нет никаких оснований, особенно после публикации стенограммы переговоров с Зеленским.
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