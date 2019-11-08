Рига, , 16:54 — REGNUM 8 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии получила два заявления от партии «Центра» и общества «Власть в Латвии народу» о роспуске Сейма. Об этом информирует портал NRA.

Согласно процедуре, чтобы подать подобное заявление о роспуске парламента должен пройти минимум год со дня его созыва, так записано в 14 пункте Сатверсме — Конституции Латвии.

В данный момент ЦИК начал проверку заявлений на соответствие закону «О народном голосовании, законодательной инициативе и волеизъявлению граждан Европы», сообщила представитель ЦИК Латвии Лаура Захарова.