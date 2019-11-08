Берлин, , 16:52 — REGNUM Обвинения в адрес России прозвучали из уст американского госсекретаря Майка Помпео 8 ноября с трибуны на конференции в Берлине.

По словам главы Госдепа, Россия «избавляется от политических оппонентов», к тому же она, по его версии, виновна во вторжениях к своим соседям и в подавлении «независимость Православной церкви Украины».

Помпео «Российские власти применяют полицейские рейды и пытки против крымских татар и украинцев, противостоящих российской агрессии».

Коснулся американец и внутренней политики России, где якобы исчезают «неугодные». По его данным, такие вещи происходят в Чечне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео 5 ноября заявил, что его волнуют преследования уйгуров в Китае.

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