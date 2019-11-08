Кветта, Пакистан, , 16:50 — REGNUM 8 ноября Всемирный банк сообщил, что готов выделить 50 миллионов долларов на борьбу с бедностью в 8 округах пакистанской провинции Белуджистан, где находятся афганские беженцы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, грант в размере 35 миллионов долларов будет выделен через Международную ассоциацию развития (МАР), кроме того, еще 15 миллионов поступит из специального фонда для развития Хайбер-Пахтунхвы и Белуджистана. По словам представителей Всемирного банка, развитие восьми округов в Белуджистане замедлилось из-за большого количества афганских беженцев, прибывающих сюда еще со времен Афганской войны.

По данным информагентства, средства будут потрачены на повышение уровня жизни не только беженцев, но и местных общин в деревнях. Программа будет заниматься развитием предпринимательства, улучшением производительности и созданием дополнительных рабочих мест.