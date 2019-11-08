Исламабад, , 16:49 — REGNUM ВВС Пакистана продемонстрировали полный спектр стоящих на вооружении самолетов и их огневой мощи в ходе показательного выступления на полигоне Сонмиани в провинции Белуджистан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, показательное выступление прошло в присутствии президента страны доктора Арифа Алви. ВВС показали свои F-16 Block 52, F-16, JF-17 Thunder, Mirage, F-7PG, F-7P, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения SAAB Erieye.

Особенный восторг собравшихся вызвало выступление пилотажной группы Sherdils («Львиные сердца»), показавших фигуры высшего пилотажа на произведенных в Пакистане истребителях JF-17 Thunder. Кроме того, самолеты продемонстрировали возможности бортового вооружения, успешно поразив все наземные цели.