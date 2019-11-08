Исламабад, , 16:44 — REGNUM 8 ноября министерство внутренних дел Пакистана приняло решение убрать имя экс-премьера Наваза Шарифа из списка лиц, которым запрещен выезд из страны, чтобы тот мог пройти лечение за границей.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министерство направит официальное письмо правительственному кабинету, решение которого позволит Навазу Шарифу выехать за рубеж. О разрешении на лечение за границей для экс-премьера и лидера оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» попросили члены его семьи.

Напомним, что ранее Наваз Шариф, отбывавший тюремный срок в Лахоре (провинция Панджаб), был отпущен на свободу под залог по состоянию здоровья. Личные врачи и близкие Шарифа считают, что проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой угрожают жизни бывшего премьер-министра и настаивают на лечении за границей.