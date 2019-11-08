Исламабад, , 18:53 — REGNUM 8 ноября министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабаду пришлось отказаться от послаблений для паломников-сикхов из Индии, желающих посетить священные места в провинции Панджаб через Картарпурский коридор.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, это решение было принято после того, как Индия отказалась от пакистанских послаблений. Ранее Исламабад заявил, что сикхи смогут проходить через Картарпурский коридор, не предъявляя паспорт и без предварительной передачи списков паломников. Правительство Индии решило, что всё равно будет проверять паспорта у всех паломников, что делает процедуру обязательной и для Пакистана.

Напомним, что Картарпурский коридор, который позволит паломникам-сикхам из Индии без визы посещать священные места на территории Пакистана, будет открыт 9 ноября. Картарпур-Сахиб в пакистанской провинции Панджаб — это место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.