Исламабад, , 16:39 — REGNUM 8 ноября специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телерадиовещания Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности официального представителя правительства, призвала лидера оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлура Рехмана «пожалеть своих соратников».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фирдоус Ашик Аван отметила, что Фазлур Рехман, возглавляющий «Марш свободы» и сидячую забастовку в Исламабаде, не думает о своих сторонниках, страдающих под дождем на улицах столицы. Кроме того, по мнению пресс-секретаря правительства, лидер исламистов всего лишь пытается отомстить за поражение на всеобщих парламентских выборах 2018 года. Как заявила Фирдоус Ашик Аван, заявления о «подтасованных выборах» только смущают людей и «ослабляют демократическую систему».

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».