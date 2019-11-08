Исламабад, , 16:38 — REGNUM 8 ноября в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН (По вопросам разоружения и международной безопасности) состоялось голосование по поводу проектов резолюций, предложенных Пакистаном.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, делегация Пакистана выступила с предложением нескольких резолюций, посвященных региональному разоружению, контролю за обычными вооружениями на региональном и субрегиональном уровне, а также мерам, направленным на укрепление доверия. Проект о контроле за обычным вооружением на региональном и субрегиональном уровне был поддержан большинством голосов, против высказалась только делегация Индии.

С другой стороны, проект резолюции о региональном разоружении и мерах, направленных на укрепление доверия, получил единогласную поддержку Первого комитета. Представители пакистанской делегации отметили, что этот успех на международной арене подтверждает миролюбивые намерения Исламабада.