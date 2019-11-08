Варшава, , 16:29 — REGNUM Председатель Евросовета Дональд Туск больше заработает, уйдя из политики, чем став президентом Польши. Об этом сообщает газета Fakt в выпуске от 8 ноября.

По данным издания, Дональд Туск решил после окончания срока своего председательства в Евросовете не выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы 2020 г. в Польше. Почему он так решил? Fakt отвечает: благодаря выходному пособию, которое он будет получать от Брюсселя, он и так заработает больше денег, чем за весь 5-летний срок своего пребывания на президентском посту.

Журналисты издания также напоминают, что срок полномочий Дональда Туска заканчивается в начале декабря.

«В качестве утешения он будет получать выходное пособие: за два года он суммарно получит 1,4 млн злотых (около 23 млн рублей), — отмечают сотрудники издания. — Это больше, чем он смог бы заработать в течение пяти лет как президент Польши».