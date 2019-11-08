Амритсар, Индия, , 16:43 — REGNUM Пакистан отменил свое решение освободить паломников-сикхов от уплаты сервисных сборов за пользование Картарпурским коридором 9 ноября. Об этом 8 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Ранее, 1 ноября, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что в день открытия Картарпурского коридора 9 ноября все паломники будут освобождены от сервисного сбора размером в 20 долларов. Информаторы индийского издания подчеркнули, что отмена предыдущего решения была осуществлена неожиданно, без видимых на то причин. Мотивы внезапной смены настроения Исламабада уточнены не были.

Напомним, что Картарпурский коридор — это пропускной пункт на индийско-пакистанской границе, который позволит индийским паломникам-сикхам посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб, а также другие сикхские святыни в пакистанском Панджабе без получения пакистанской визы. Пропускная способность коридора составит 5 000 паломников в день.