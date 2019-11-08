Москва, , 16:23 — REGNUM Поддержка проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма в ООН говорит о росте авторитета РФ в мире. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Поддержка в ООН российского проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма является важным шагом по укреплению в мире устойчивого понимания необходимости противостояния пропаганде нацизма, возрождению идей расовой и любой другой сегрегации, которая является основой фашизма… Итоги голосования в комитете ГА ООН являются наглядной демонстрацией доверия к политике нашей страны и роста авторитета России в мире», — заявил Железняк.

По его словам, РФ уже не первый раз демонстрирует твердость своей позиции в этом вопросе и будет и дальше «на всех уровнях от национального до международного» защищать народы от возрождения нацизма. При этом позиции отдельных стран, не поддержавших проект резолюции, депутата не удивляет.

«Не вызывает удивления, что Украина и поддержавшие их США проголосовали против российского проекта. США традиционно голосуют против наших инициатив, пытаясь сохранить напряженность в отношениях и продемонстрировать свою исключительность, в том числе потворствуя удобным для них неонацистским и террористическим силам в других странах», — заявил Железняк.

Украина, в свою очередь, теперь стала «благодатной почвой» для существования радикальных националистических идей, отмечает депутат.

«Новые власти страны, вместо того, чтобы препятствовать распространению античеловеческой идеологии, идут на поводу у радикалов, заигрывают с ними, а зачастую действуют в их преступной логике», — подчеркнул Железняк.

Он уверен, что такое поведение должно настораживать западные страны, которые выступают партнерами Киева.