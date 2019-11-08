Москва, , 16:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин одобрил правительственное предложение о подписании соглашения со странами СНГ касаемо создания совместного гуманитарного подразделения по разминированию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств — участников СНГ. Считать целесообразным осуществить подписание соглашения на заседании Совета глав государств СНГ», — говорится в документе.

Отмечается также, что такое подразделение может состоять из как минимум двух национальных инженерных подразделений, которые будут вести свою работу без применения оружия и боеприпасов.