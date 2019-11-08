Сеул, , 16:45 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер посетит Южную Корею в середине ноября для проведения переговоров о содержании американского контингента и координации военной политики двух стран. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление Пентагона.

Визит состоится в рамках азиатского турне министра обороны. Одной из самых насущных проблем в отношениях США и Южной Кореи остаётся вопрос несения расходов на содержание двадцатитысячного воинского контингента: США требуют увеличения расходов Сеула на 4,2 млрд долларов. Кроме того, 23 ноября закончится действие пакта об отмене разведывательной информацией между Южной Кореей и Японией — ключевыми союзниками США в регионе. И наконец, обострившаяся за последние несколько месяцев обстановка на Корейском полуострове требует координации военной политики двух стран, поясняют политологи.

Конечным пунктом турне Марка Эспера является Вьетнам, с которым отношения США улучшаются с каждым годом. В Ханое министр обороны обсудит перспективы военного сотрудничества.