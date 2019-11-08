Москва, , 16:15 — REGNUM «Белые каски» как организация были придуманы и реализованы как информационное прикрытие террористов, убеждён политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая констатировала, что «Белые каски» мешают правительству Сирии бороться с террористами.

«И на освобождённых территориях Сирии есть следы совместной деятельности «Белых касок» и представителей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Мухин. — Это, что называется, медицинский факт. Было бы удивительно, если бы «белые каски» не мешали сирийскому правительству демилитаризировать зону и избавляться от террористов. Это части единого организма. К стыду западных стран, которые поддерживают «Белые каски». «Белые каски» в финансовом отношении официально поддерживаются Вашингтоном и Лондоном».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Марии Захаровой, организация «Сирийская гражданская оборона» (более известная под названием «Белые каски») препятствует правительству Сирии в его борьбе с террористами. Также она напомнила, что именно организация «Белые каски» стала автором и исполнителем как информационных, так и «прикладных» фейковых вбросов.

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