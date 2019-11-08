Москва, 8 ноября 2019, 16:15 — REGNUM «Белые каски» как организация были придуманы и реализованы как информационное прикрытие террористов, убеждён политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая констатировала, что «Белые каски» мешают правительству Сирии бороться с террористами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Марии Захаровой, организация «Сирийская гражданская оборона» (более известная под названием «Белые каски») препятствует правительству Сирии в его борьбе с террористами. Также она напомнила, что именно организация «Белые каски» стала автором и исполнителем как информационных, так и «прикладных» фейковых вбросов.
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