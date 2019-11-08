Варшава, , 16:14 — REGNUM 8 ноября в Польше прошла торжественная церемония отправки военнослужащих 12-й механизированной бригады войска польского в Ливан. Об этом сообщает новостное агентство Interia Fakty.

По данным журналистов, военнослужащим было зачитано письмо президента Польши Анджея Дуды. В нем он, в частности, заявил: «По прошествии 10 лет польские военнослужащие возвращаются в Ливан».

Отмечается, что военные Польши присоединятся к другим «голубым шлемам», направленным в страну для стабилизации положения в регионе. Выезжающие в Ливан военнослужащие продолжают многолетнюю традицию участия польских вооруженных сил в миротворческих миссиях под эгидой ООН.