Москва, 8 ноября 2019, 16:08 — REGNUM В ближайшую субботу, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор. Соответствующую информацию РИА Новости подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да. Подтверждаем», — сказал Песков.
Отмечается, что стороны обсудят положение в Сирии в контексте реализации меморандума, подписанного двумя странами.
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