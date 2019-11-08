Вильнюс, , 16:06 — REGNUM Экстрадированная из США в Литву бывший судья, экс-депутат парламента и глава уже несуществующей политической партии «Путь смелости» Неринга Венцкене останется под арестом два месяца. Такое решение сегодня, 8 ноября, принял Каунасский суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако выяснилось, что судить Венцкене будут по 4 статьям уголовного и административного кодексов Литвы, наказание за которое не предполагает ни крупных штрафов, ни длительного тюремного заключения. Среди них, например, оскорбление судей (их Венцкене назвала «псами»), сопротивление полиции, неисполнение требований приставов. При этом прокуратура изначально выдвинула против Венцкене обвинения по 60 статьям. В том числе и тяжёлых — растление малолетнего. Однако 54 из 60 обвинений перед экстрадицией в Литву отклонил суд в США, а значит Литве запрещено выдвигать против Венцкене отклонённые обвинения, а судить лишь можно по тем, за которые её и экстрадировали из США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, педофильский скандал, который в 2009 году едва не перерос в массовые беспорядки и неповиновение властям, начался после того, как житель Каунаса Драсюс Кедис публично обвинял судью Каунасского окружного суда Йонаса Фурманавичюса, бывшего политика, предпринимателя Андрюса Усаса и еще одного влиятельного мужчину в растлении своей дочери, а свою бывшую сожительницу Лайму Станкунайте и ее сестру Виолету Нарушявичене в том, что они отдали дочь педофилам с целью получения выгоды.

Правоохранительные органы игнорировали просьбы Кедиса, хотя он рассылал в СМИ снятые на видео рассказы дочери, где она рассказывала, как подвергалась насилию. 5 октября 2009 года Фурманавичюс и Нарушявичене были застрелены. Кедис исчез. Педофильский скандал повлек за собой отставку генерального прокурора. В конце апреля 2010 года тело Кедиса нашли под Каунасом. Официальная причина смерти — захлебнулся рвотными массами. Затем произошла еще череда таинственных смертей участников этого громкого дела. Мёртвым был найден и сам Усас.

Однако родная мать, обвиненная в пособничестве педофилам, по решению суда вернула себе девочку, которую родная сестра Кедиса Неринга Венцкене, будучи временным опекуном, отказалась выдавать. Полиция забрала ее силой, а Венцкене обвинили в неисполнении решении суда. Она потеряла статус судьи, но создала политическую партию «Путь смелости» (игра слов, от имени Драсюс, drąsa в переводе с литовского смелость, храбрость, отвага — ИА REGNUM), которая на волне скандала прошла в Сейм Литвы, легко преодолев 5-процентный барьер, что часто оказывается не по силам даже старожилам литовской политики. Однако неприкосновенность с Венцкене в итоге сняли, и она подалась в бега.

В то же время дочка Кедиса и ее родная мать покинули Литву по программе защиты свидетелей. Им были выданы новые документы, и при помощи неназванного государства они отправлены за пределы Литвы. Впрочем, сторонники Венцкене уверены, что мать и девочка давно убиты, а их отъезд — легенда, чтобы скрыть следы педофильского клана в Литве.

В итоге Венцкене была обнаружена и задержана в США по просьбе Литвы. К тому моменту прокуратура Литвы выдвинула против неё 60 обвинений, где как раз она обвиняется в растлении собственной племянницы, которую, по версии следствия она научила рассказывать на камеру, как она подвергалась насилию педофилов.