Москва, , 16:11 — REGNUM Правительство Венесуэлы ведет диалог с конструктивной оппозицией, что является реальным шагом на пути вывода страны из сложившегося политического кризиса. Об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Как рассказала представитель дипломатического ведомства, пока радикальная часть оппозиции в Венесуэле пытается «раскачать уличную активность», власти страны ведут диалог с теми, кто занимает конструктивную позицию.

«Появляются обнадеживающие признаки вовлечения в этот процесс оппозиционной Национальной ассамблеи», — сказала Захарова.

Она также отметила, что обсуждается в том числе и проведение парламентских выборов в следующем году.

Захарова также напомнила, что международное сообщество ставит Каракасу неприемлемые условия. Представитель МИД РФ в качестве примера напомнила, что международная контактная группа по Венесуэле 1 ноября объявила, что преодолеть кризис в Венесуэле возможно только после «убедительных» выборов президента.

Как передавало ИА REGNUM, политический кризис в Венесуэле в 2019 году обострился, после того, как спикер ранее отмененной решением президента Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо после инаугурации Николаса Мадуро на второй президентский срок объявил себя исполняющим обязанности президента. Многие страны при этом решили признать самозванца в качестве официального лидера страны.