Москва, , 15:54 — REGNUM Осквернение памятника герою Советского Союза Георгию Георгиевичу Черниенко на Мемориале воинской славы «Вечность», который был разбит вандалами 7 ноября в Кишиневе, не что иное как «исторический вандализм». Об этом в ходе сегодняшнего брифинга, 8 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также: Посольство России возмутило осквернение памятника красноармейцам в Брно

Дипломат подчеркнула, что особенно возмутителен этот поступок в преддверии 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне.

«Мы ожидаем от молдавских властей адекватной реакции на подобные циничные акты в соответствии с подписанным 3 сентября 2011 года молдавской стороной и ратифицированным парламентом этого государства Соглашением об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — заявила Захарова.

Также по теме: В Риге был полностью уничтожен памятник советским героям-подводникам

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре за одни сутки было совершено сразу два акта вандализма в отношении мемориальных объектов, посвящённых освободителям Чехословакии от нацизма. Один из них произошёл в Брно. Здесь вандалы осквернили почётное захоронение 328 красноармейцев. Произошедшее в МИД РФ назвали «трусливой и варварской выходкой», противоречащей элементарным нормам цивилизованного общества.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австрии вновь осквернили памятник героям Советской армии