Симферополь, , 16:24 — REGNUM Украинские власти активно переписывают историю, пытаются обесценить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Такое мнение на своей странице в Facebook 8 ноября высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя отказ Украины и США принимать в ООН российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

«Многие десятилетия нам казалось, что нацизм повержен, что его идеи выброшены на свалку истории и навсегда преданы забвению. Но сегодня они снова возрождаются в целом ряде государств под маской «свободы» и «национальной сознательности». Эти идеи находят благоприятную почву в культе национальных обид, реальных и мнимых, который насаждается и раздувается пропагандой. Причем носители нацистской по сути идеологии приходят к власти при поддержке государств, которые представляют себя образцами демократии. На Украине нацизм фактически стал частью государственной идеологии», — уверен Аксёнов.

По его словам, Киев героизирует предателей и нацистских палачей при полной поддержке и в соответствии со сценариями, написанными в США и Европе.

«И тут сложно не согласиться с мнением тех, кто считает, что нацизм является закономерным итогом развития западной цивилизации с её высокомерием, жадностью и претензиями на исключительность. Это то, чему сегодня противостоит Россия. Наша память — наше оружие», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Против резолюции высказались только две страны — США и Украина.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН поддержали проект резолюции РФ против героизации нацизма