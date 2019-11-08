Тегеран, , 15:57 — REGNUM Губернатор юго-западной иранской провинции Хузестан Голамреза Шариати дал официальное подтверждение факту того, что силы противовоздушной обороны Ирана сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он заявил об этом 8 ноября в интервью иранскому агентству Клуб молодых журналистов.

«Силы юго-западного штаба иранской армии, расположенные в Махшахре (порт на берегу Персидского залива в провинции Хузестан), сбили ракетой неопознанный БПЛА, обломки которого упали недалеко от порта», — заявил Шариати.

Также он подчеркнул, что сбитый БПЛА «однозначно принадлежит другому государству» и рассказал, что обломки беспилотника уже найдены представителями сил безопасности.

Кроме этого, он рассказал, что специалисты уже изучают найденные обломки и что результаты этой работы будут представлены позднее.

Ранее иранское агентство ISNA сообщило, что силы ПВО Ирана сбили неопознанный беспилотник на юго-западе страны у порта Махшар.