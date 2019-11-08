Москва, , 15:45 — REGNUM Москва никогда не видела, чтобы от Тегерана исходила террористическая угроза, более того Иран сам пострадал от атаки экстремистов. Об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Соединенные Штаты смотрят на борьбу с терроризмом через призму своих геополитических целей.

Отсюда двойные стандарты, которые заключаются в разделении международных террористических организаций на плохих (выступающих против США) и «терпимых», уточнила она.

«Россия никогда не видела в Иране террористической угрозы, — сказала Захарова. — Более того иранцы сами неоднократно становились жертвами атак экстремистских группировок».

Она добавила, что иранские власти неоднократно на деле подтверждали свою приверженность целям борьбы с международным терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили об ужесточении правил торговли гуманитарными товарами с Ираном. В новой редакции санкции будут касаться не только Ирана, но и состоящих в торговых отношениях с Тегераном государств.

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