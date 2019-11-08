Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM В 2020 году Ростовская область намерена подписать соглашение о сотрудничестве с южной японской префектурой Окинава. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Алексей Изотов.

«Это будет рамочное соглашение. Мы встречались с вице-губернатором Окинавы господином [Моритакэ] Томикавой, подробно всё обсудили и решили, что соглашение должно быть всеобъемлющим. Рассчитываем, что оно будет подписано в течение 2020 года. Возможно также развитие взаимоотношений в области академических обменов», — цитирует Изотова ТАСС.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донской губернатор Василий Голубев заявлял о готовности укрепить межрегиональное сотрудничество с префектурами Японии, а также развивать торгово-экономические и культурные связи.

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