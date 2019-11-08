Вильнюс, , 15:43 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 8 ноября, вместе с супругой Дианой прибыл в Ватикан, где был принят Папой Римским Франциском, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Науседа поблагодарил главу Католической церкви за назначение кардиналом Каунасского архиепископа-эмерита Сигитаса Тамкявичюса. «Мы можем гордиться, еще никогда у Литвы не было двух кардиналов одновременно», — цитирует Науседу его пресс-служба.

Обсуждая «действия России в Прибалтике», Науседа заявил, что у Литвы и Ватикана «общее стремление» «осудить агрессию, угрожающую миру во всем мире, и поддержать страдающие от нее страны — Украину, Грузию, Молдавию».

В Риме также запланирована встреча Науседы с президентом и премьер-министром Италии Серджо Маттареллой и Джузеппе Конте.