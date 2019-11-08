Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Власти Санкт-Петербурге считают невозможным в настоящее время исполнение положений конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия от 1972 года и Руководства (по выполнению конвенции). Такой вывод можно сделать из ответа губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на запрос лидера фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексея Ковалева.

Как сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе петербургских «справороссов», депутат просил губернатора рассказать о действиях, которые планирует предпринять Смольный по результатам отчета миссии ЮНЕСКО, посетившей Петербург в начале 2019 года.

Напомним, в отчете совместной миссии Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС, которая побывала в городе в марте, подчеркивается, что «универсальная ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» находится под угрозой», так как «неуместное новое строительство» продолжается.

Читайте также: Представлен отчет миссии ЮНЕСКО, в котором сказано об угрозе Петербургу

Как отмечают в петербургской «Справедливой России», в ответе Александра Беглова говорится, что «положения конвенции и руководство не носят самоисполнимый характер и требуют дополнительного правового регулирования в национальном законодательстве».

«В настоящее время исполнение органами государственной власти Санкт-Петербурга положений конвенции и руководства не представляется возможным», — сообщил Александр Беглов, имея в виду отсутствие в российском законодательстве правовых норм, обеспечивающих выполнение конвенции ЮНЕСКО.

По словам губернатора, Министерство культуры РФ подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в части установления порядка исполнения международных обязательств, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года)».

Автор запроса остался недоволен таким ответом градоначальника. Он опасается, что происходящее сегодня разрушение исторической среды Петербурга «неминуемо приведет к исключению города из списка ЮНЕСКО».

«Чтобы защитить исторический облик, не надо принимать никаких новых федеральных законов. Для предотвращения застройки Пулковских высот нужно отнести к рекреационным зонам прилегающие к ним участки, на более дальних территориях понизить разрешенную высоту. Это можно сделать путем внесения изменений в Генплан и Правила застройки (ПЗЗ). Однако мои предложения о модификации ПЗЗ, которые я весной направил губернатору, были грубо отвергнуты. Очевидно, речь идет не о каких-то мифических правовых преградах, а о больших финансовых интересах групп, управляющих нашим городом», — убежден Алексей Ковалев.

Читайте также: От властей Петербурга требуют ввести мораторий на застройку вокруг ГАО РАН

Упомянутый Бегловым федеральный законопроект о всемирном наследии депутат считает профанаций — «он не предлагает никаких изменений градостроительного законодательства, а в части согласования с ЮНЕСКО вообще неисполним».

Петербургские «справороссы» направили обращения в правительство России, после получения ответов они намерены проинформировать Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО «о глобальном неисполнении Российской Федерацией требований Конвенции».

В «Справедливой России» уверены, что для реализации положений конвенции ЮНЕСКО в отношении Петербурга не нужно дожидаться новых законов — достаточно внести соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), в проект зон охраны объектов культурного наследия, а также выстроить систему общественного контроля при принятии градостроительных решений.

Это, к примеру, исключило бы угрозу застройки территорий вокруг Пулковской обсерватории РАН, а также защитило бы другие природные и исторические территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург отправит в Минкульт новый проект зон охраны культурного наследия