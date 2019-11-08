Мумбаи, Индия, , 16:03 — REGNUM Главный министр индийского штата Махараштра Девендра Фаднавис ушёл в отставку. Об этом 8 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В официальном заявлении по итогам встречи с губернатором Махараштры Бхагатом Сингхом Кошияри Девендра Фаднавис заявил, что он слагает с себя полномочия главного министра штата. Политик из «Бхаратия джаната парти» выразил благодарность народу Махараштры за их поддержку и подчеркнул, что на протяжении пяти лет он руководил правительством штата в соответствии с интересами местных крестьян. Источники издания сообщили, что основной причиной действий политика стал продолжающийся политический кризис в штате.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» набрала 105 мест из 288, что не позволяет БДП в одиночку сформировать правительство. Ближайший союзник БДП ультраправая партия «Шив сена» («Армия Шиваджи») отказалась поддержать партию Моди, потребовав увеличить свою долю министерских портфелей до 50%. «Шив сена» набрала 56 мест.