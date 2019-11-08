Москва, , 15:40 — REGNUM Российский МИД не поставлен в известность о подготовке литовской стороной взаимного обмена лицами, осужденными за шпионскую деятельность. Об этом сообщила 8 ноября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О подготовке такой процедуры ничего не известно. Если информация об этом появится, МИД её обнародует, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Сейм Литвыпринял законопроект, регламентирующий процедуру обмена лицами, осуждёнными за шпионаж, с другими странами. Ранее литовские СМИ сообщали о финальной стадии подготовки к обмену осуждённого за шпионаж гражданина РФ Николая Филипченко на литовцев Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

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