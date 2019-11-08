Берлин, , 15:36 — REGNUM В правительстве Германии приняли во внимание перенос голосования в парламенте страны по поправкам к газовой директиве Евросоюза, предполагающие смягчение условий эксплуатации «Северного потока — 2». Об этом сегодня, 8 ноября, заявила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

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«Мы приняли это к сведению», — приводит ТАСС слова Барон.

Напомним, ранее бундестаг не принял проект закон, который обходит ограничения газовой директивы Евросоюза и позволяет оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2». По итогам заседания за принятие законопроекта было отдано 133 голоса, вместо необходимых 355 голосов. Дата повторного рассмотрения закона не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Альтернатива для Германии» обратилась к правительству страны с призывом принять меры для защиты «Северного потока — 2» от американских ограничительных мер. Кроме того, депутаты призвали правительство защититься от политического давления Вашингтона, поскольку американские власти хотят «агрессивными методами» навязать свой добытый методом фрекинга «дорогой и сомнительный газ» странам Европы.

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