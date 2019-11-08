Донецк , Ростовская область, , 15:31 — REGNUM В Донецке (Ростовская область) на должность руководителя местного следственного отдела назначен старший лейтенант юстиции Антон Босенко. Соответствующий приказ подписал и.о. руководителя управления кадров СКР, сообщили ИА REGNUM в региональном ведомстве.

Известно, что Босенко 31 год. Он имеет высшее юридическое образование. Службу в органах регионального управления СКР начал в июле 2014 года в должности старшего следователя Зимовниковского межрайонного следственного отдела. Затем работал в следственном отделе по Первомайскому району Ростова-на-Дону. В апреле 2018 года был назначен на должность замруководителя следственного отдела по городу Донецку.

Ранее пост руководителя занимал Александр Заремба.