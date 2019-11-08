Нур-Султан, 8 ноября 2019, 15:28 — REGNUM Французский политический деятель Жак Аттали высоко оценил реформы, проводимые в Казахстане, сообщили 8 ноября в пресс-службе президента Казахстана.
8 ноября глава республики Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Attali and Associes Жаком Аттали. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества Казахстана и Франции.
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон является учеником известного идеолога глобализма Жака Аттали. Концепция глобализации французского политолога подразумевает, что мировые процессы порождают в национальных государствах так называемую кочевую элиту, которая должна быть оторвана от своей национальной идентичности.
Читайте также: Почему «семерка» и «двадцатка» — лишь ширмы глобального управления?