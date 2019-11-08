Улан-Батор, , 15:25 — REGNUM Дуламсурэнгийн Даваа по результатам заседания парламента Монголии 8 ноября назначен послом в России.

«Считаю, что взаимодействие всех областей двух стран должно развиваться. Тем более важны политическая и торговая политики. В первую очеред, считаю, надо заключить договор о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом», — завил новый посол в России.

Отметим, предыдущего посла Банзрагчийн Дэлгэрмаа глава Монголии Халтмаагийн Баттулга отозвал в августе 2019 года. Дэлгэрмаа была назначена заместителем председателя Демократической партии, совмещать две должности запрещено законом.