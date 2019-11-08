Варшава, , 15:22 — REGNUM В Польше в ближайшее время объявят состав нового правительства. Об этом заявил новостному агентству PAP пресс-секретарь правительства Роберт Мюллер.

«По завершении пятничного заседания политического комитета партии Право и справедливость будут объявлены структура и новый состав правительства Матеуша Моравецкого», — сказал он.

Политик также добавил, что объявление кандидатов в министры пройдёт вечером того же дня в штаб-квартире Права и справедливости на улице Новогродзка.

Один из политиков, которые примут участие в данном заседании, сообщил PAP, что состав нового правительства должен измениться.