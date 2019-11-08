Москва, , 15:28 — REGNUM Российская сторона рассчитывает на скорейшее раскрытие украинскими властями преступлений против журналистов. Об этом заявила 8 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что на Украине еще не рескрыты десятки преступлений против журналистов, которые имели отличное от официального Киева мнение. Недавно стало известно, что расследование убийства Павла Шеремета сдвинулось с мертвой точки, задержаны подозреваемые.

Захарова выразила надежду, что продвижение в этом деле приведет к тому, что другие такие же преступления будут активнее раскрываться. Киев не имел политической воли, чтобы привлечь виновных к ответственности, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине пока не раскрыты убийства российских журналистов Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна и Андрея Стенина.

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