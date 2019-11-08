Киев, , 15:19 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают имитацию силового захвата телеканала «Прямой», которая состоялась вечером 7 ноября в прямом эфире.

ИА REGNUM напоминает, что утром 7 ноября следователи украинского государственного бюро расследований проели обыски у формального владельца «Прямого» Владимира Макеенко (по мнению экспертов, на самом деле «Прямой» принадлежит Петру Порошенко — ред.). Вечером во время эфира в студию ворвались люди в масках, камуфляже ВСУ и с оружием в руках, подчеркнув, что этим перфомансом отреагировали на обыски. Постановочный захват сильно напугал присутствующих в студии людей, о чем те заявили, когда стало ясно, что это обычный «розыгрыш».

»Наше телевидение рассчитано на идиотов и имеет целью постоянное увеличение их количества. ТВ заботится о своей пастве и не позволяет ей умнеть, иначе умнеть придется всем, а кому это нужно», — прокомментировал ситуацию эксперт и журналист Сергей Иванов, объяснив, что не стоит возмущаться выходкой «Прямого». По его мнению, такие номера прежде всего свидетельствуют о глубине интеллектуального упадка зрителей на Украине, а уже потом — о безвкусии телевизионщиков.

А вот политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что каждый «имеет право на хайп», и главное, что никто от перепуга не умер.

«Пранк с SMS это нормально, пранк со звонком Порошенко и другим политикам это нормально. Пранк в интернете это нормально, а вот телеканалу это не нормально? Равенство для всех. Имеют право на хайп», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что вскоре после «маски-шоу» телеканал «Прямой» выступил с извинениями за «неудачную шутку», подчеркнув, что аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где «сюрпризы» происходят почти каждый день.