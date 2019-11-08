Москва, , 15:14 — REGNUM Россия выступает за скорейшее урегулирование противоречий между боливийскими политическими силами в рамках конституционного поля и высоко оценивает открытость руководства Боливии в инициативе проведения международного аудита результатов выборов. Об этом сегодня, 8 ноября, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат отметила необходимость на данном этапе обеспечить миссии Организации американских государств условия «для спокойного и непредвзятого выполнения своих обязанностей».

«В этом контексте считаем недопустимым попытки отдельных политических сил нагнетать напряжённость вокруг международных экспертов, оказывать на них какое-либо давление, — подчеркнула Захарова. — На наш взгляд, оно может затруднить вынесение объективного решения».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Боливии прошли президентские и парламентские выборы. Предварительные итоги голосования были оглашены два дня спустя, после чего в ряде регионов Боливии — Ла-Пасе, Суре, Оруро, Санта-Крус, Кочабамба и Потоси — начались протестные акции несогласных с победой действующего лидера страны Эво Моралеса, которые не прекращаются до сих пор. В результате есть погибшие и раненые.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес заявил, что требования признать результаты выборов недействительными являются попыткой государственного переворота со стороны оппозиции, не признающей результаты голосования.